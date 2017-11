Operação contra roubo de veículos prende 17 pessoas em Goiás

A segunda fase da Operação Sicatorium, realizada no dia 9 de novembro, pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), prendeu 17 pessoas suspeitas de envolvimento com o roubo de veículos, em Goiânia e outras quatro cidades goianas. Outras três pessoas foram levadas para depor coercitivamente. De acordo com o delegado Davi Freire, coordenador da ação, os presos fazem parte de uma quadrilha apontada como responsável por crimes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

A operação, que contou com cerca de 130 policiais, foi realizada em Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Itumbiara e Bom Jesus de Goiás. Além presos, foram cumpridos outros 22 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos dois kg de maconha, uma arma, dois veículos e vários instrumentos usados no desmanche de veículos. O delegado explicou que a polícia encaminhou à Justiça um pedido de autorização para poder informar às polícias dos outros estados sobre as provas relativas aos delitos cometidos fora de Goiás.

De acordo com as investigações, alguns dos bandidos presos sequer saíam de casa, mas apenas comendavam as ações por telefone. “Prendemos pessoas que roubavam veículos, que adulteravam documentos, lavavam dinheiro, traficavam drogas”, contou Freire. Duas lojas que funcionam na Vila Mauá, e que estariam comercializando peças roubadas, também foram fechadas em decorrência da operação.

Na primeira fase da operação, deflagrada em janeiro deste ano, foram cumpridos 18 mandados de prisão na Região Metropolitana de Goiânia. O grupo estaria envolvido em pelo menos 30 casos. Os veículos roubados tinham como destino o desmanche ou eram trocados por drogas. (Fonte: Polícia Civil)