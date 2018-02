Operação Cooptação ataca grupo criminoso que atuava roubando veículos

A DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores) deflagrou nesta quinta-feira (01/02) a Operação Cooptação. De acordo com o delegado Paulo Ludovico, a intervenção policial buscou apurar as ações de um grupo criminoso que agia a mando de um egresso do sistema prisional, identificado como André Daher.

As investigações apontaram que Daher cooptava pessoas (as quais estavam fora dos muros da penitenciária) para que elas realizassem assaltos, precipuamente de veículos automotores. “Foram cumpridos treze mandados de busca e apreensão domiciliares em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Goianira e Pirenópolis. Alguns integrantes desse grupo foram presos em flagrante, inclusive a namorada do André”, destacou o delegado.

Cerca de 70 policiais civis participaram das diligências. Além dos policiais da DERFRVA, a ação contou com o apoio do G.T.3, da DENARC (Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos), da GOI (Gerência de Operações de Inteligência da Polícia Civil), da 1ª Delegacia Regional de Polícia (Goiânia) e da 3ª Delegacia Regional de Polícia (Anápolis).