Operação da Decon e 15ª DRP apreende roupas adulteradas em Jaraguá

Policiais civis da Decon (Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor), em parceria com equipes da 15ª DRP (Goianésia), deflagraram na terça-feira (20/12), em Jaraguá, a operação “Piratas do Cerrado”. Após aproximadamente dois anos de investigação, os policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisões preventivas, sequestro e arresto de bens, um mandado de condução coercitiva e apreenderam aproximadamente R$ 27 mil em espécie, além de 20 mil peças de roupas adulteradas, com valor equivalente a 1 milhão de reais.

As diligências foram coordenadas pelos delegados Webert Leonardo Santos e Marco Antônio Maia e contaram com apoio de equipes do GT3, DP de Ceres, DP de Itapaci, Gecom de Anápolis, Caop de Anápolis, Deam de Goianésia, Delegacia Municipal de Goianésia e DP de Pirenópolis.

De acordo com o delegado Webert Leonardo, os artigos vestiários apreendidos ostentavam marcas de renome nacional e internacional a exemplo de Calvin Klein, Dudalina, Colcci, Diesel, Hollister, Carelli, Fórum, John John, Aleatory, Lacoste, Lança Perfume, dentre outras. “Em face de diversas medidas cautelares postuladas pela Polícia Civil e deferidas pelo Poder Judiciário, a ação foi satisfatória e procura resguardar a arrecadação fiscal, a concorrência leal, as relações de consumo e diversos outros bens jurídicos”, comentou.

Os investigados responderão, por crimes contra as relações de consumo, associação criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, crime contra marcas e patentes e outros correlatos, em consonância com as circunstâncias específicas de casa investigado. (Fonte: Polícia Civil)