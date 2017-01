Operação do 5º DP recupera parte de carga de ventiladores roubada em 2016

Policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia de Goiânia recuperaram, no dia 11 de janeiro, durante a Operação Ventania, uma grande quantidade de ventiladores e exaustores, que fazem parte de uma carga roubada no Estado de Goiás em 25 de maio do ano passado. Parte da mercadoria estava em pregões localizados no Setor Campinas, na Capital, onde seria comercializada.

Segundo o delegado Ailton Ligório, os proprietários dos estabelecimentos foram presos e autuados em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Ronaldo Donizete Cardoso, de 46 anos, era proprietário de dois estabelecimentos e ainda guardava parte das mercadorias em sua casa e em um galpão no setor Gentil Meireles.

Watylla Leandro de Sousa Cunha, de 24 anos, proprietário de outros dois pregões, também guardava mercadorias em uma casa, no Setor Dona Iris II, Trindade. Os autuados alegaram que compraram as mercadorias no mês de novembro de 2016, de um outro comerciante, que mudou-se recentemente para os Estados Unidos. (Fonte: Polícia Civil)