Operação Emboscada, da DERFRVA, leva trio de assaltantes à prisão

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (18/01) a Operação Emboscada, com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão contra alvos suspeitos de praticarem roubos de veículos. A ação policial foi coordenada pela DERFRVA (Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos), com apoio do G.T.3 (Grupo Tático 3).

De acordo com o delegado José Antônio de Podestà, os mandados de prisão foram cumpridos no Setor dos Funcionários, Vila Xavier e no Residencial Buena Vista. Outros dois mandados de busca foram cumpridos em Aparecida de Goiânia, nos setores Jardim Olímpico e Mansões Paraíso. Durante as diligências foram apreendidos também 6,5 kg de maconha.

Podestà afirmou que os alvos eram investigados pela prática de crimes de roubo de veículo em que atuaram de forma violenta contra as vítimas e portando armas. “Em um dos crimes os roubadores acionaram a vítima por meio do aplicativo Uber, entraram no veículo e pediram para que se dirigisse ao setor Bela Vista. Momentos após, um dos indivíduos solicitou que a vítima estacionasse e colocou uma faca em seu pescoço”. O delegado revelou, ainda, que em outros dois crimes os investigados agiram contra mulheres portando armas de fogo.

A operação levou à prisão Mateus Lopes de Sousa, de 18 anos; Vinícius Guimarães Pereira, de 29 anos; e Guilherme Cardoso do Carmo, de 29 anos.(Fonte: Polícia Civil)