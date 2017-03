Operação Fecha Goiás: PM intensifica combate à criminalidade

Por Rui Reis

Secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri participa da abertura das ações. Cerca de 2 mil homens e 600 viaturas realizam trabalho ostensivo da corporação. Foram montados bloqueios em pontos estratégicos para abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita

A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (23/03), a terceira etapa da Operação Fecha Goiás. Um dos principais objetivos é intensificar a atuação preventiva e ostensiva. “É uma ação que demonstra, mais uma vez, que os goianos podem se sentir seguros”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, no lançamento da operação.

O titular da SSPAP também ressaltou a importância da corporação no combate à criminalidade. “A PM de Goiás é uma das mais fortes do Brasil e contribui, de forma decisiva, com a constante redução dos indicadores criminais no Estado”, declarou. Cerca de 2 mil policiais e 600 viaturas estão envolvidos neste trabalho.

Centenas de bloqueios foram montados em pontos estratégicos de todo o Estado, com abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita. Após o lançamento, Balestreri visitou diversos pontos de abordagem da operação.

Comandante-geral da PM, coronel Divino Alves ressaltou que o foco é combater o tráfico de drogas, recapturar foragidos, apreender veículos roubados e reduzir ainda mais o número de homicídios. “Continuaremos não dando trégua aos criminosos”, assegurou.

“Estamos trabalhando de forma ainda mais ostensiva para preservar vidas e garantir cada vez mais sensação de segurança à população”, explicou o Divino Alves.

Para a operação, o efetivo da PM foi dividido em períodos planejados pelo Comando-Geral, obedecendo o georreferenciamento da Gerência do Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

Todas as forças especiais da Polícia Militar participam da operação. A exemplo do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPM Choque), Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMAmb), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Cavalaria.

FOTO: JOTA EURÍPEDES