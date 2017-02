Operação Gota D’Água: MP-GO investiga empresas suspeitas de fraudar licitações na Saneago

Promotores e policiais reunidos no MP-GO preparam ações da operação

Desde o início da manhã desta terça-feira (7/2), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) realiza a denominada Operação Gota D’Água, por meio do seu Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e do Centro de Inteligência (CI). São cumpridos pelos promotores de Justiça, com o apoio das polícias Civil e Militar, cinco mandados de condução coercitiva e 11 mandados de busca e apreensão em residências e empresas ligadas à Saneamento de Goiás S/A (Saneago). Também participam promotores do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc).

A investigação foi iniciada em 2015 e apura a prática dos crimes de fraude à licitação e associação criminosa que teriam sido cometidos por sócios e representantes de empresas coligadas, com o intuito de fraudar o caráter competitivo de licitações para o fornecimento de materiais hidráulicos à Saneago. Os mandados foram expedidos pela da 9ª Vara Criminal de Goiânia e foram mobilizados 12 promotores de Justiça e cerca de 40 policiais. (Assessoria de Comunicação Social do MP-GO)