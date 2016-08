Operação Lava Jato: Saneago na mira da Polícia Federal

A revista paulista Carta Capital teve acesso a uma lista que a Polícia Federal apreendeu na residência do doleiro Alberto Youssef na primeira parte da Operação Lava Jato. Na lista aparecem outros órgãos públicos dos governos federal, estaduais e até de municípios. Na lista estão algumas estatais responsáveis pela política de saneamento básico como água tratada e esgoto como a Saneago de Goiás. Pela lista o doleiro intermediou recursos provenientes de propinas pagas por construtoras em serviços realizados em algumas cidades goianas entre elas Aparecida de Goiânia, Trindade e Rio Verde.

A revista não divulgou o nome de quem teria recebido propina através de obras contratadas pela Saneago. Pode ser que na lista que a Carta Capital teve acesso não consta a essas informações, no entanto, a Polícia Federal continua investigando o paradeiro do dinheiro pago pelas empreiteiras relativamente às obras da Saneago. Como não existe foro privilegiado que determine segredo de justiça para esse tipo de empresa, pode ser que nos próximos dias a Justiça do Paraná divulgue os nomes das pessoas que receberam propinas daquela empresa pública de Goiás.

A demora na divulgação dos beneficiados pelas propinas pagas por empreiteiras da SANEAGO pode levar à conclusão de que entre as pessoas que receberam propina possa ter alguém com foro privilegiado, o que impede qualquer tipo de divulgação, já que depende do Supremo Tribunal Federal, cujo processo segue em segredo de Justiça.

A falta de divulgação dos nomes dos envolvidos leva os contribuintes à descrença já que esses órgãos públicos não pertencem a esta ou aquela autoridade, mas sim ao povo. Se as instituições são de propriedade do povo, como este mesmo povo não pode tomar conhecimento das pessoas que lesam o seu patrimônio?