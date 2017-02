“Operação Resgate” garante melhorias em Anápolis

Trabalho começou no dia 2 de janeiro e já realizou serviços de limpeza, tapa-buracos e sinalização viária

Após pouco mais de 30 dias do início da “Operação Resgate, iniciada em 2 de janeiro, a Prefeitura de Anápolis, intensificou os serviços de infraestrutura, meio ambiente e melhoria no trânsito em toda a cidade. Por meio de frentes de trabalho coordenadas pelas secretarias municipais de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e Meio Ambiente e pela Companhia de Trânsito e Transportes (CMTT) as ações de tapa-buracos, limpeza, troca de placas e lâmpadas queimadas e a revitalização da sinalização horizontal e vertical é feita com mais agilidade e, também, mais quantidade.

Já foram feitos 15.000 m² em sinalização nas ruas. Além disso, a CMTT realizou manutenções corretivas, emergenciais e preventivas em diversos conjuntos semafóricos ao longo das vias do município. Receberam atenção especial as escolas municipais que estão agora com sinalização horizontal nas portas e imediações.

A Secretaria de Meio Ambiente tem realizado o serviço de roçagem, remoção de entulhos, poda e retirada de árvores, irrigação com caminhão pipa, poda ornamental e grama, limpeza de praças e canteiros centrais, varrição e manutenção dos parques. Desde o início da “Operação Resgate” foram recolhidas mais de 24.400 toneladas de lixo e entulhos por toda a cidade. Além disso, foram executados 16.800 quilômetros lineares de varrição.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Daniel Fortes, disse que demanda é grande, mas que cinco equipes foram colocadas para realizar o trabalho. “É uma tarefa intensa e não estamos medindo esforços para deixar a cidade limpa, mas a população precisa fazer a sua parte. A limpeza é de responsabilidade de todos e, infelizmente, assim que saíamos de algum bairro, logo, novos entulhos apareciam no local que acabávamos de limpar”, pontuou o secretário.

O serviço de tapa-buracos também foi intensificado. As ações estão concentradas na área central do município e nas avenidas principais. Conforme o Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinícius Alves, a ação vai atender todos os bairros e distritos de Anápolis. “Estamos empenhados nesta operação, por isso trabalharemos para recuperar o asfalto e oferecer boas condições de tráfego”, disse o secretário Vinícius Alves. Até o momento, mais de 5.000 toneladas de massa asfáltica foram aplicadas e mais de 500 novos pontos de iluminação substituídos.

O prefeito Roberto Naves acrescentou ainda que, além da parte de infraestrutura, há grande preocupação com os gastos públicos. “Temos um cronograma e estamos atentos a tudo que acontece em Anápolis, principalmente, em relação às obras em andamento. Essa operação é uma ação emergencial, já que muitos bairros de Anápolis estão carentes de serviços básicos na área de meio ambiente, trânsito e infraestrutura, dentre outros”, destacou. (Secom)