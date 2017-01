“Operação Resgate” garante melhorias em Anápolis

O objetivo é atender de forma descentralizada os pontos mais críticos nos bairros

Após pouco mais de 20 dias do início da “Operação Resgate, a Prefeitura de Anápolis, intensificou os serviços de infraestrutura, meio ambiente e melhoria no trânsito em toda a cidade. Por meio de frentes de trabalho coordenadas pelas secretarias municipais de Obras, Serviços Urbanos e Habitação e Meio Ambiente e pela Companhia de Trânsito e Transportes (CMTT) as ações de tapa-buracos, limpeza, troca de placas e lâmpadas queimadas e a revitalização da sinalização horizontal e vertical é feita com mais agilidade e, também, mais quantidade.

Já foram feitos 1070,9 m² em sinalização. Além disso, a CMTT realizou manutenções corretivas, emergenciais e preventivas em diversos conjuntos semafóricos ao longo das vias do município. Receberam atenção especial as escolas municipais que estão agora com sinalização horizontal nas portas e imediações.

Segundo o diretor da Companhia Municipal de Trânsito, Carlos César Toledo, mesmo estando na quarta semana, 50% das solicitações e serviços gerais de manutenção foram concluídos. “Ainda é preciso atender outras regiões, mas neste primeiro momento estamos satisfeitos. Vale lembrar que os mais beneficiados são os cidadãos, por isso ver este trabalho executado com essa agilidade nos entusiasma para que possamos fazer mais pela nossa cidade”, conta.

A Secretaria de Meio Ambiente tem realizado o serviço de roçagem, remoção de entulhos, poda e retirada de árvores, irrigação com caminhão pipa, poda ornamental e grama, limpeza de praças e canteiros centrais, varrição e manutenção dos parques. Desde o início da “Operação Resgate” foram recolhidas mais de 18 toneladas de lixo e entulhos por toda a cidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Daniel Fortes, disse que demanda é grande, mas que cinco equipes foram colocadas para realizar o trabalho. “É uma tarefa intensa e não estamos medindo esforços para deixar a cidade limpa, mas a população precisa fazer a sua parte. A limpeza é de responsabilidade de todos e, infelizmente, assim que saíamos de algum bairro, logo, novos entulhos apareciam no local que acabávamos de limpar”, pontuou o secretário.

O serviço de tapa-buracos também foi intensificado. As ações estão concentradas na área central do município e nas avenidas principais. Conforme o Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Vinícius Alves, na próxima semana, a ação será levada aos bairros e distritos de Anápolis. “Estamos empenhados nesta operação, por isso trabalharemos para recuperar toda a malha asfáltica e oferecer boas condições de tráfego”, disse o secretário Vinícius Alves.

O prefeito Roberto Naves acrescentou ainda que, além da parte de infraestrutura, há grande preocupação com os gastos públicos. “Temos um cronograma e estamos atentos a tudo que acontece em Anápolis, principalmente, em relação às obras em andamento. Essa operação é uma ação emergencial, já que muitos bairros de Anápolis estão carentes de serviços básicos na área de meio ambiente, trânsito e infraestrutura, dentre outros”, destacou. (Secom)