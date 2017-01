Operação Resgate realiza melhorias no trânsito da cidade

O objetivo é atender de forma descentralizada os pontos mais críticos nos bairros

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), iniciou desde a semana passada o enfrentamento dos gargalos e demandas emergenciais do trânsito na cidade. O objetivo é atender de forma descentralizada os pontos mais críticos nos bairros, com atenção especial a sinalização nas portas das escolas e cruzamentos que apresentam riscos para condutores e pedestres.

Várias ações estão em curso, dentre elas: a revitalização de 59 cruzamentos, seis faixas de pedestres e seis rotatórias na Avenida Pedro Ludovico; a revitalização de duas faixas de pedestre na Escola Municipal Realino José de Oliveira, no Setor Jandaia e uma no Objetivo Prime, no Jundiaí.

Também foi implantado um novo conjunto de semafóricos no cruzamento das Avenidas Brasil e Goiás, além de várias manutenções corretivas, de caráter emergencial e preventivo, em várias vias do município, contemplando mais de 1970 m² de sinalização horizontal.

Nesta semana, continua o serviço de sinalização nas portas das escolas, revitalizando faixas de pedestres e cruzamentos próximos, em bairros como: São Joaquim, Paraíso, Vila União, Jardim Ana Paula, Vivian Park, Santa Cecília, Jardim Calixto e Residencial Reny Cury. Em seguida, os Bairros Guanabara, Jandaia, Nova Vila, Jaiara, Bandeira, Harmonia e Parque dos Pirineus também serão atendidos. (Fonte: Secom)