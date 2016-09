Operação Saco Cheio prende suspeitos de roubos de cargas em Anápolis

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), prendeu nesta segunda-feira (12), em Anápolis, parte de uma quadrilha suspeita de envolvimento em roubo de cargas.

De acordo com o delegado Alexandre Bruno, titular da especializada, um homem e duas mulheres suspeitos de roubar cargas de secos e molhados, foram presos durante Operação Saco Cheio. Segundo as investigações, além da carga, os suspeitos roubavam também os caminhões das vítimas, adulterando características dos veículos para dificultar a identificação.

Ainda segundo a Polícia Civil, outros cinco integrantes da associação criminosa devem ser presos nesta semana. “Com isso, pode -se dizer que muitas outras organizações criminosas serão desarticuladas na cidade de Anápolis, um dos maiores centros de roubos de cargas do país”, afirmou o delegado. (Fonte: Polícia civil)