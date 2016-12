Os colégios militares da PM não educam mas fabricam mentes e robôs disciplinados

.

Os colégios Estaduais militarizados cobram uma taxa de R$110,00 de cada aluno. Um desses colégios militarizados em Anápolis possui 2 mil alunos. Sabe quanto arrecada? R$220.000,00 por mês e ainda não paga água, nem energia e muito menos professores. Na direção estão oficiais da PM com salários superior a R$10 mil por mês. Dispensam os alunos que não podem pagar as mensalidades, forçando-os a procurarem escolas distantes. Para que serve esse dinheiro todo e, para onde vão os mais de R$2,5 milhões arrecadados por ano? Tudo isso é feito nas barbas do Ministério Público. Colégios de graça? Você quer uma vaga? Procure na periferia da cidade que é para onde vão os alunos que não podem pagar as mensalidades dos colégios militarizados. É só isso que o aluno das escolas militares gastam? Muito mais porque são obrigados a comprar dois tipos de uniformes. De quem são as confecções? Ninguém sabe. Esse é um exemplo da modernidade implantada por Marconi Perillo.

Goiás está com um contingente de policiais militares reduzido e a corporação ainda perde centenas de profissionais para substituírem os portadores de diplomas de administração escolar. Trocar um educador por um militar é tão nefasto quanto colocar um professor para abordar um marginal. O militar foi especializado em segurança pública e como abordar um marginal, enquanto o professor ficou anos nos bancos das faculdades para aprender a ensinar sem que o seu aluno seja obrigado a prestar-lhe continência. Trocar o direito de questionar e protestar com liberdade de pensamento pela disciplina militar é robotizar a mente em formação da criança. É preciso dar um basta nessa paranoia governamental de Marconi Perillo, que não entende absolutamente nada de educação e de administração escolar. A UNE e os sindicatos de professores precisam encampar uma luta contra essa tirania, para salvar a nossa juventude desse processo pedagógico criminoso, antes que seja tarde demais.

O militarismo existe para adultos e não para um jovem ou adolescente cuja mentalidade está em formação. Não é sem motivo que o serviço militar só pode ser feito após o jovem completar 18 anos. Ensinar com ordem unida e na base da disciplina militar é a melhor maneira para destruir a criatividade do jovem. O educador e filósofo Rubem Alves disse uma frase que sintetiza tudo isso que se faz em uma escola militar para crianças: “Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajustadas. Tem que acontecer de dentro pra fora.”

A educação não é um método de vida, mas a própria vida. Isso foi um dos ensinamentos do filósofo John Dewey, quando disse que “A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida.”. Não se cria pensadores e cientistas aprendendo ordem unida. Os pais não sabem o mal que fazem para seus filhos tolhendo-lhes a liberdade de expressar e de protestar. É através do protesto que uma civilização evolui. O militar existe para punir qualquer tipo de protesto, como essa teoria militarizada pode formar jovens para questionar e até para protestar contra o atraso dos governantes e da sociedade bitolada e movida pelo bens materiais? Se os homens não fossem livres para pensar e agir, ainda vivíamos na era da escravidão.

Outro filósofo que falou sobre a liberdade no processo educacional foi Immanuel Kant quando deixou seu mais belo pensamento sobre a educação: “ O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele.” Assim é que a escola militar para jovens vai formar robôs educados que sabem obedecer e jamais pensar e agir com liberdade. Veja também o pensamento de Augusto Cury sobre o processo de aprendizagem: “Bons jovens têm sonhos ou disciplina. Jovens brilhantes têm sonhos e disciplina. Pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca transformam seus sonhos em realidade, e disciplina sem sonhos produz servos, pessoas que executam ordens, que fazem tudo automaticamente e sem pensar”.

Não se impõe o conhecimento, mas o verdadeiro mestre motiva o aprendizado, fazendo a jovem gostar de saber. Nas escolas militares o dever vem antes do querer e isso representa a castração da motivação. Um crime jamais aceito pelos pedagogos e pelos professores que sabem o significado da educação além das salas de aulas e do quadro negro. Não se ensina geografia fazendo com que o aluna saiba citar e localizar, mas conhecendo o mundo como ele é e com as suas belezas. Paulo Freire, um dos maiores educadores do Brasil, cujas obras continuam atuais disse que “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor”.

Nenhum pais civilizado do mundo aceitaria transformar as crianças e adolescentes em soldados mirins que sabem tudo de ordem unida e cantar o hino nacional todos os dias para uma autoridade ver nele um ser educado, mas que não passa de um jovem a quem foi tolhido do direito de pensar e de agir conforme sua vontade. Para encerrar esta reportagem veja o que disse Jean Piaget*, considerado o maior pedagogo para os franceses “O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram.” Não é sem motivo que filosófos, educadores e psicólogos criticam e condenam esses nefastos colégios militares para crianças. (Dilmar Ferreira)

* nasceu na cidade de Neuchâtel (Suíça) em 9/08/1896. Piaget fez pesquisas sobre as características do pensamento infantil com crianças francesas e também com deficientes mentais. No ano de 1921 escreveu suas primeiras teorias pedagógicas. Foi diretor do Instituto Jean-Jacques Rousseau na Suíça e lecionou psicologia infantil na Universidade de Genebra.