Os pobres já estão começando a pagar a conta da insensatez dos políticos

A crise no Brasil nasceu pelo desejo desesperado por parte das elites para mudar a política que vinha sendo adotada no Brasil. Fizeram a presidenta destituída Dilma Rousseff a adotar uma política econômica para agradar os banqueiros. Não deu certo e Dilma perdeu o apoio popular o que levou seus opositores a destituí-la. Adotaram uma política neoliberal para atender os interesses dos banqueiros e o capital internacional e entregar as riquezas nacionais para as grandes potências. O Brasil entrou em recessão e com ela veio o desemprego, a fome e a miséria. Os recursos públicos minguaram e o povo já começou a pagar a conta da insensatez desses políticos irresponsáveis e dessa justiça que age na contra mão da história do mundo.

O diretor de um dos maiores hospitais de Palmas, no Tocantins acaba de gravar um vídeo colocando as vísceras da miséria e do caos na saúde para a opinião pública. Começa a surgir nas imagens e na realidade, o Brasil o que as elites estão fazendo com o povo brasileiro. Diante desse quadro de total instabilidade política, a tendência é o aumento quase constante e permanente dessa situação deplorável que vive o nosso pais. Após essa situação, vem a fome e a morte, para não falar que a tendência é a violência aumentar ainda mais. Temos que nos preparar para dias piores ainda mais.