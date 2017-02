Parceria entre Prefeitura e Polícia Militar vai garantir 200 novos soldados ao 3º CRPM

Aprovados em concurso farão o curso de formação na região de atuação

Com o objetivo de garantir o combate ao crime e também mais segurança à comunidade, a Prefeitura de Anápolis fechou parceria com a Polícia Militar para a reforma e adequação do espaço que servirá de sede para o curso de formação de soldados aprovados no último concurso público da categoria. “Antes os soldados se formavam em Goiânia e eram distribuídos por todo o Estado. Agora a situação é diferente. Eles se formam e se integram ao efetivo da região em que residem. Isso vai resultar em 200 novos soldados para o 3º CRPM, sendo que a maior parte virá para Anápolis”, explicou o vice-prefeito Márcio Cândido que, acompanhado do assessor do Observatório de Segurança Municipal, Glayson Reis, recebeu o tenente-coronel Paulo Roberto, subcomandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM), e o tenente Xavier, chefe do Comando de Operações da Polícia Militar (Copom), departamento responsável pelo curso de formação. O curso será realizado na sede do 3º Comando Regional da Polícia Militar .

Agora, em todo Estado, os comandos regionais serão responsáveis não só pela formação, mas também pela lotação dos soldados. O 3º CRPM, com sede em Anápolis, atende 23 municípios, mais a maior parte do efetivo será destinado à cidade. “Por isso, procuramos a Prefeitura de Anápolis para nos ajudar a viabilizar essa nova estrutura. E tivemos um excelente respaldo. Com esse aporte financeiro, teremos condições de readequar o quartel para receber esses alunos”, declarou o chefe do Copom, tenente Xavier.

Segundo o assessor do Observatório de Segurança Municipal, Glayson Reis, o aporte financeiro de R$ 40 mil não trará nenhum ônus para o município, devido ao auxílio da iniciativa privada. “Diante da situação financeira do município, o prefeito Roberto Naves entrou em contato com vários empresários que sinalizaram de forma positiva para esse auxílio que resultará em mais segurança para Anápolis. Sem esse apoio, seria difícil viabilizar esse centro de formação aqui na nossa cidade”, ressaltou. Ele ainda pontuou que essa parceria vai ao encontro das ações desenvolvidas pelo Observatório de Segurança Municipal que pretende não somente combater o crime, mas também desenvolver políticas públicas de prevenção. “Essa parceria com a Polícia Militar é extremamente necessária para desenvolver nossos projetos e tranquilizar os anapolinos diante da falta de segurança pública”, pontuou.

Curso de formação

Para que tudo aconteça em tempo hábil, as obras no 4º Batalhão da Polícia Militar começam na próxima semana, de acordo com o chefe do Copom, tenente Xavier. “Precisamos agilizar as obras porque as aulas estão previstas para o início do mês de julho”, afirmou.

Ao todo, 200 aprovados no concurso farão o curso de formação que tem duração de nove a doze meses. Na capacitação, eles participarão de aulas práticas e teóricas, dentro de um programa intenso de treinamento para que, ao fim do curso, estejam aptos para promoverem a segurança nas ruas das cidades que compõem o 3º CRPM. (Secom)

