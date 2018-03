PC de Anápolis lança nova edição do Delegacia na Praça, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, na quinta-feira (08), a Polícia Civil promoverá mais um evento Delegacia na Praça, organizado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), com sede em Anápolis. O evento, que acontecerá na Praça Americano do Brasil, começará às 9 horas, seguindo até as 16 horas. Terá o apoio das equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da 1ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Anápolis, do Programa Escola Sem Drogas e da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar.

Na programação, constam atendimentos para conscientização e divulgação de informações sobre o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. O programa “Delegacia na Praça” contará ainda com as parcerias da Farmácia Faz Bem, Prefeitura de Anápolis, Barro Minas Cosméticos, Vult Maquiagem, Clínica Coluna e Movimento, Laboratório Modelo, Clínica Odontológica Sorrisus, Indústria de Medicamentos Medley. A Unievangélica também participará por meio dos cursos de Medicina, Psicologia, Direito, Enfermagem e Fisioterapia. A Faculdade Fama contribuirá com atividades de extensão de seus cursos de Estética e Farmácia.