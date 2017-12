PC de Goianésia prende suspeito de envolvimento com homicídios, tráfico e outros crimes

A Polícia Civil de Goianésia prendeu Marciel Santos, vulgarmente conhecido como “Cielzinho” ou “Capetinha”, 19 anos, no final de tarde desta terça-feira (05). Marciel é suspeito de envolvimento com crimes de homicídio, de tráfico de drogas e armas de fogo na cidade.

A prisão ocorreu em na residência de Marciel, situada no Jd. Esperança, local que possuía circuito interno e externo de câmaras de vigilância e monitoramento. Foram encontrados e apreendidos em posse do suspeito quase 200g de maconha, 160g de cocaína, 150g de crack, uma balança de precisão, R$232,00 em espécie, um revólver com numeração raspada, 33 munições, além de uma bateria com ocorrência de furto. Tudo estava escondido no interior do telhado de um banheiro.

Segundo investigações, há dois anos, Marciel teria participado de homicídios ocorridos em Goianésia e fugido para Mato Grosso. Foi preso na cidade de Nova Mutum, suspeito de ter participado de um furto de armas de fogo e coletes balísticos a uma unidade da Polícia Militar local.

Após cumprir pena, o acusado retornou para Goianésia com o objetivo de comercializar armas de fogo e drogas, assim como cometer alguns homicídios contra pessoas envolvidas no assassinato de sua mãe e também de seus rivais no tráfico na região sul de Goianésia, pretendendo retornar para o estado do Mato Grosso.

De acordo com as diligências, um primo de CIELZINHO foi preso pela Polícia Militar de Goianésia em posse de porções de drogas e de uma pistola calibre 45, mencionando que veio para Goianésia com objetivo de cometer homicídios.(Fonte: Polícia Civil)