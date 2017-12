PC de Uruana prende foragido da Justiça e recupera veículo roubado em latrocínio

Policiais Civis de Uruana, coordenados pelo Delegado Matheus Costa Melo, cumpriram, na tarde dessa segunda-feira (11), mandado de prisão definitiva em desfavor de Osmauro Faria de Paula Junior – vulgo “Mr. Bean”- pela prática do crime de roubo de veículo, ocorrido em Goiânia.

O preso é ainda suspeito de envolvimento em um latrocínio ocorrido na cidade de Águas Lindas, no início do mês de novembro. O veículo, VW Saveiro, roubado da vitima do latrocínio foi encontrado pela equipe da Policia Civil na residência de Osmauro, no Município de Uruana.

O investigado encontra-se recolhido na Cadeia Pública de Uruana, estando à disposição do Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)