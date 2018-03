PC desarticula quadrilhas que distribuíam drogas para clientes de alto poder aquisitivo

Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) e do Grupo Tático 3 (GT3) cumpriram, na manhã desta quarta-feira (7), cinco mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em Goiânia e Aparecida. A ação, coordenada pela delegada Mila Villela Junqueira, adjunta da Denarc, desarticulou três núcleos dedicados à distribuição de cocaína e drogas sintéticas para pessoas de alto poder aquisitivo e apreendeu drogas e armamentos. Além dos alvos iniciais, outra pessoa foi presa em flagrante, por posse irregular de arma de fogo.

A primeira associação era composta por Edilene Ferreira de Brito (33) e Joana Soares Neto (62). Presa em um apartamento de luxo no Setor Bueno, Edilene tinha contra si um mandado de prisão de São Paulo, por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com as investigações, a mulher realizava a entrega de drogas sintéticas e tinha a companhia da idosa para não despertar suspeitas. Joana foi presa no Setor dos Funcionários, onde também estava seu neto, Rodrigo Soares Neto, que não era alvo da operação, mas mantinha em casa um revólver calibre 32.

Outro traficante foi preso no Setor Garavelo B, em Aparecida de Goiânia. De perfil violento, Justino Lourenço de Souza Rosa do Nascimento disseminava cocaína e maconha para inúmeros usuários de Aparecida, havendo ainda suspeita de seu envolvimento em crimes patrimoniais violentos, inclusive, roubo de veículos. Com ele, os policiais encontraram uma pistola de calibre .380 e um revólver 38, além de várias porções de cocaína e maconha.

Os policiais prenderam ainda Rodrigo José Ataídes (33) e Aredes Barbosa da Silva (42). Com passagem por homicídio, Rodrigo foi preso no Parque Santa Cecília, Aparecida de Goiânia, de onde coordenava a venda de cocaína de alto grau de pureza a pessoas de classe média alta da capital e região metropolitana. Seu auxiliar nas entregas, Aredes, tem registros criminais por estelionato e ameaça, e foi surpreendido no Parque Atheneu com uma pistola calibre .380 e um veículo roubado.

Na residência de Rodrigo, foram apreendidos 4,5 kg de cocaína “escama de peixe”, além de 35 kg de insumos destinados ao seu refino. Ademais, foram encontrados R$ 51 mil em dinheiro, um fuzil, uma espingarda calibre 38, outra calibre 22, uma pistola Glock calibre .45, além de carregadores “caracol”, tanto da pistola quanto do fuzil, com capacidade para 100 disparos ininterruptos, e 2.197 munições de diversos calibres.