PC e PM apreendem mais de 100 quilos drogas em Aragarças

A Polícias Civil de Aragarças, no Noroeste Goiano, e a Polícia Militar de Barra do Garças, no Mato Grosso, realizaram uma apreensão de mais de 100 quilos de entorpecentes na sexta-feira (17), entre material aparentando tratar-se de maconha e substância assemelhada à pasta base de cocaína.

Após denúncia anônima e monitoramento, as duas forças chegaram à residência onde funcionava o comércio ilegal das substâncias ilícitas. Ao todo, seis pessoas foram presas. De acordo com o titular da delegacia distrital de Aragarças, delegado Ricardo Galvão, essa foi uma das maiores apreensões de drogas já registrada na cidade.

Ainda segundo Galvão, os autuados foram enquadrados pela prática dos crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Associação para o Tráfico (Artigos 33 e 35 da Lei de Drogas). A pena para esses delitos pode chegar a 15 anos para o primeiro crime e 10 anos para o segundo. (Fonte: Polícia Civil)