PC prende quadrilha autora de latrocínio que chocou Anápolis

Uma força tarefa da Polícia Civil composta pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) e Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) da 3ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), com sede em Anápolis, realizou, na quinta-feira (23), operação que desmantelou a quadrilha que tirou a vida de Donato Gontijo da Fonseca Neto, em um latrocínio que chocou a cidade no dia 5 de fevereiro deste ano.

Arma que teria sido usada no latrocínio de Donato Gontijo

Coordenada pelos delegados Cleiton Lobo de Araújo, Carla de Bem e Vander José Coelho, a operação cumpriu mandados de prisão contra quatro dos executores do crime: Alex Estevam de Queiroz, 20 anos; Leidiane dos Santos Sousa, 24 anos; Wender Patrike Bueno de Oliveira, 21 anos, e Rogervitor Ferreira Borges, 21 anos.

Foram ainda cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, sendo apreendida a arma utilizada no crime. No transcorrer da operação, ficou evidenciada a participação de Lucas Araújo Milhomem, 20 anos. Todos os envolvidos ficarão à disposição do Poder Judiciário. (Fonte: Polícia Civil)