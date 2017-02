PC recupera 4 veículos e prende estuprador durante operação em Valparaíso e Luziânia

Policiais civis lotados na 5a Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) deflagraram operações policiais em Valparaíso e Luziânia. Foram empregados cerca de 25 policiais civis, sendo as ações da PC pontuais e cirúrgicas. Durante as diligências foram recuperados quatro carros roubados, além de ter sido preso um estuprador de criança. As ações se deram na sexta-feira (10).

Pela manhã, policiais civis lotados na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Valparaíso prenderam G.N.S, investigado por abuso sexual. Segundo as investigações, ele é tio da vítima, a qual possui atualmente 13 anos.

Desde o ano de 2010, G.N.S visitava a vítima, que tinha sete anos à época. Ele se aproveitava dos momentos em que ficavam sozinhos para abusar sexualmente da criança, tocando-lhe nas partes íntimas e seios, bem como praticando sexo oral com ela. Ainda de acordo com as investigações, só não foram consumadas penetrações anais e vaginas porque a criança resistiu.

No dia e de novembro do ano passado, G.N.S foi até a casa da vítima para realizar novo abuso. Porém, foi surpreendido por um irmão (de G.N.S), o qual passava pela residência e viu a cena do ato pela janela. Em razão disso, a família conversou com a vítima, que revelou todos os abusos sexuais reiterados sofridos por ela nos últimos seis anos.

A delegada Ísis Leal, responsável pelo caso, representou pela prisão preventiva do autor, sendo o pedido deferido judicialmente, sendo G.N.S preso.

Veículos Em outra ação, investigadores do 2º DP de Valparaíso recuperaram quatro veículos roubados. Os policiais encontraram os automotores produtos de roubo na quadra 96 do bairro Jardim Céu Azul, em um local identificado como ponto para esconder veículos roubados.

Os os automotores recuperados são: um Up ano 2016 placa PAT-3337; um Gran Siena ano 2013 placa JFU-4999; um Onix ano 2015 placa PAE-5953 e um Fiat Uno ano 2011 placa HLH-3687. O valor de mercado dos veículos recuperados alcança R$ 120 mil. Os automóveis foram apreendidos e serão restituídos aos legítimos proprietários. (Fonte: polícia Civil)