PF apreende aeronave com 430 kg de pasta base de cocaína

Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar, apreendeu ontem (15/2), no aeroporto de Pará de Minas/MG, uma aeronave que transportava cerca de 430 kg de pasta base de cocaína.

A aeronave teria aterrizado no aeroporto por volta de 18h, para pernoitar num hangar do local, ainda carregada com a droga. A PF ouviu o responsável pelo hangar e realizou perícias na aeronave, cujas asas não dispunham de identificação em suas partes inferiores e apresentavam alongamento de suas extremidades, com a finalidade de comportar maior quantidade de combustível e aumentar sua autonomia de voo. Além dos cerca de 415 tabletes de substâncias semelhantes à cocaína, ainda foi apreendido um pacote, contendo aproximadamente 1 kg de folhas, semelhantes a folhas de coca in natura.

O piloto do avião, que havia fugido para Belo Horizonte e se hospedado em um hotel nas proximidades da rodoviária da capital, foi preso em flagrante por policiais federais.

Se condenado pelo crime de tráfico internacional de drogas, ele poderá cumprir até 25 anos.