PF apura desvio de recursos públicos e fraudes à licitação em Goiás

GOIÂNIA/GO – A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (4/8) a OPERAÇÃO ÍNSULA, que tem como objetivo apurar desvio de recursos públicos e fraudes à licitação que resultaram em prejuízo de mais de R$ 5 milhões aos cofres da União, oriundos do Ministério das Cidades.

Serão cumpridos 12 mandados judiciais, sendo 06 de condução coercitiva e 06 de busca e apreensão.

Os recursos foram recebidos pela UNIÃO ESTADUAL POR MORADIA POPULAR NO ESTADO DE GOIÁS (UEMP-GO), por intermédio da Caixa Econômica Federal, para a construção de 200 unidades habitacionais (padrão popular), nas cidades de Goiânia e Goianira.

As irregularidades foram praticadas em conluio com empresas no ramo da construção civil.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação, uso de documento falso, falsificação de documento público e falsidade ideológica.

Será realizada entrevista coletiva às 9h30, na sala de imprensa da Superintendência Regional da Polícia Federal, localizada na Av. Edmundo Pinheiro de Abreu, 826, Setor Pedro Ludovico, Goiânia – Goiás. (Agência de Notícia da Polícia Federal)