PF combate desvio de verbas para pagamento de dívidas políticas em Goiás

José Taveira Rocha – Diretor Presidente da Saneago

Afrêni Gonçalves Leite – Presidente do PSDB em Goiás e Diretor de Expansão da Saneago

Goiânia/GO – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (24/8) a Operação Decantação, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo desvio de cerca de R$ 4,5 milhões em recursos federais a partir de uma empresa pública do estado de Goiás. A ação, que contou com apoio do Ministério Público Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, evitou um prejuízo de quase R$ 7 milhões.

Cerca de 300 policiais federais cumprem 120 mandados judiciais, sendo 11 de prisão preventiva, 4 de prisão temporária, 21 de condução coercitiva e 67 de busca e apreensão na sede de empresas envolvidas e de um partido político, além de residências e outros endereços relacionados aos investigados. As ordens judiciais foram cumpridas em Goiânia/GO, Aparecida de Goiânia/GO, Formosa/GO, Itumbiara/GO, São Paulo/SP e Florianópolis/SC. Também foi determinado o afastamento da função pública de oito servidores e a proibição de comunicação entre nove envolvidos.

A PF identificou que dirigentes e colaboradores da empresa Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO promoveram licitações fraudulentas mediante a contratação de uma empresa de consultoria envolvida no esquema criminoso.

Recursos públicos federais, oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, de financiamentos do BNDES e da Caixa Econômica Federal foram desviados para pagamento de propinas e dívidas de campanhas políticas. Outra forma de atuação da organização criminosa consistia no favorecimento pela consultoria contratada pela SANEAGO a empresas que participavam do conluio e que eram responsáveis, posteriormente, por doações eleitorais.

Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa e fraudes em processos licitatórios. O nome Decantação faz alusão a um dos processos de tratamento de água, em que ocorre a separação de elementos heterogêneos.

*Será concedida coletiva de imprensa às 10 horas na Superintendência da Polícia Federal em Goiânia, localizada na Avenida Edmundo Pinheiro de Abreu, 826, Setor Bela Vista. (Fonte: Polícia Federal)

Abaixo, a lista de detidos, segundo o Estadão

Prisão temporária:

José Taveira Rocha – Diretor Presidente da Saneago

Robson Borges Salazar – Diretor de Gestão Corporativa da Saneago

Afrêni Gonçalves Leite – Presidente do PSDB em Goiás e Diretor de Expansão da Saneago

Nilvane Tomas de Sousa Costa

Prisão Preventiva:

Rivadávia Matos Azevedo

José Raimundo Alves Gontijo – pregoeiro

Emmanuel Domingos Peixoto – presidente da Comissão Permanente de Licitações da Saneago

José Vicente da Silva

Luiz Humberto Gonçalves (Betinho da Saneago) – funcionário da empresa

Frederico José Navarrete Lavers

Gilberto Richard de Oliveira

Rafael Santana Ferreira Sá

Charles Humberto de Oliveira – empresário

Eduardo Henrique de Deus

Carlos Eduardo Pereira da Costa