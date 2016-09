PF combate tráfico de drogas no DF, GO e MS

Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9/9), a Operação Caldeirão, para combater ação de criminosos que transportavam drogas do Mato Grosso do Sul para serem distribuídas no Goiás e no Distrito Federal.

Cerca de 150 policiais federais estão cumprindo 57 mandados judiciais, sendo 26 de prisão preventiva, 26 busca e apreensão e 5 de notificação ao bloqueio de imóveis, todos expedidos pela 8ª Vara Criminal de Goiânia/GO. A decisão judicial ainda determinou a apreensão de 23 veículos e o bloqueio de recursos em contas bancárias de 26 pessoas físicas investigadas.

Durante as investigações foram realizadas oito ações flagranciais, ocorridas em diversas unidades da federação, que resultaram na prisão de 17 pessoas e na apreensão de pouco mais de 5700 kg de maconha e 10 kg de cocaína. Em uma dessas ações, um dos investigados faleceu após atentar contra a vida dos policiais federais e ser alvejado em resposta.

Os investigados responderão, na medida de suas participações, por tráfico interestadual de drogas, por associação e por financiamento ao tráfico. As penas poderão atingir 20 anos de reclusão.

O nome da Operação faz alusão ao termo utilizado pelos investigados ao se referirem a cargas de drogas. A palavra “Caldeirão” era usada para indicar os veículos que iriam transportar as cargas de entorpecentes.

As medidas deferidas judicialmente foram cumpridas no Distrito Federal e também nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.