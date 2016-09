PF desarticula quadrilha que agia no DF, SP, GO e MG

Brasília/DF – A Polícia Federal deflagrou ontem (14/9) a Operação Busca Implacável e prendeu em flagrante 7 criminosos que haviam acabado de assaltar a Agência dos Correios de Iraí de Minas/MG, região de Uberaba. No momento das prisões, foram encontrados cerca de 7 kg de cocaína, armas, colete balístico e parte do dinheiro roubado da agência.

As investigações começaram em junho deste ano, logo após ocorrrerem assaltos contra as agências dos Correios de Divinópolis/GO e Vila Boa/GO. Com o aprofundamento das investigações, os policiais identificaram os membros do grupo, bem como comprovaram que eles haviam praticado aproximadamente 15 assaltos nos estados de SP, MG e GO, nos últimos meses.

No momento das abordagens e das diligências finais, policiais federais contaram com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

Os investigados têm extensa ficha criminal, são procurados por diversos crimes e, no momento da prisão, portavam documentos falsos. Eles devem responder pelos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e tráfico de drogas. (Fonte: Polícia Federal)