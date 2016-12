PF investiga crimes praticados por conselheiro do Tribunal de Contas do RJ

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou hoje (13/12) a Operação Descontrole, com o objetivo de investigar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, entre outros, praticados por um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e pessoas a ele vinculadas.

Cerca de 40 policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de condução coercitiva expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Operação Descontrole é resultado de investigação da Força-Tarefa da Operação Lava-jato no Estado do Rio de Janeiro.