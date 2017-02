Piso dos 2.063 professores do município terá reajuste de 7,64% e vai para R$ 2.298,00

O valor será pago sem parcelamento no mês de abril, e a reposição dos meses de janeiro, fevereiro e março será feita posteriormente

O prefeito Roberto Naves anunciou a proposta de aumento para os 2.063 professores da rede municipal de ensino na última quarta-feira, 25, em reunião com o Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino (Simpma). Trata-se do reajuste nacional referente ao ano de 2017. O piso salarial dos professores terá um aumento de 7,64%, e o valor será pago sem parcelamento no mês de abril, e a reposição dos meses de janeiro, fevereiro e março será feita posteriormente.

Os membros do Simpma aceitaram a proposta em assembleia e a Câmara Municipal de Anápolis já aprovou o Projeto de Lei em primeira votação. Após a confirmação em segundo turno pelo Legislativo o documento segue para sanção do Executivo.

Com isso, o menor salário a ser pago a professores da educação básica da rede pública deve passar dos atuais R$ 2.135,64 para R$ 2.298,80. O piso salarial dos docentes é reajustado anualmente, seguindo as regras da Lei 11.738/2008, a chamada Lei do Piso, que define o mínimo a ser pago aos profissionais em início de carreira, com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais. O ajuste deste ano é menor que o do ano passado, que foi de 11,36%. O valor representa um aumento real, acima da inflação de 2016, que fechou em 6,29%.

A presidente do Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, Márcia Abdala, falou que o aumento salarial é uma conquista de toda a classe, e ter esse direito reconhecido deixa toda a categoria satisfeita. “Nos reunimos com o prefeito, levamos sua proposta para a assembleia e tivemos o consenso de todos. Vamos agora discutir como será feita a reposição salarial, mas estamos satisfeitos com o aumento”, explicou.

Segundo o secretário municipal de Educação, Alex Martins, a Prefeitura de Anápolis tem um compromisso com a educação do município, que é oferecer melhorias e investimentos sempre. “Mais que uma obrigação da nossa gestão, o aumento salarial valoriza o servidor e o resultado será repercutido em sala de aula”, ressaltou.

O prefeito Roberto Naves falou que está contente com as negociações feitas com os docentes e que, mesmo com os problemas financeiros que a Prefeitura tem enfrentado, não poderia deixar de valorizar os professores e os demais servidores. “É uma iniciativa para dar valor aos profissionais da educação. Não basta investir apenas em infraestrutura, é preciso dar valor aos docentes”, disse. (Secom)