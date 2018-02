Planejamento para o golpe contra o governo de Dilma Rousseff

O que está por trás da intervenção no Rio (Parte II)

A descoberta de petróleo em uma imensa área que estende a 800 quilômetros no litoral brasileiro ocorreu em 2006, mas as pesquisas desenvolvidas pela Petrobrás datam de 2004. Os trabalhos desenvolvidos pela Petrobrás vinham sendo acompanhados pelas grandes empresas que atuam na extração de petróleo em todo mundo, através dos serviços de espionagem dos Estados Unidos e amplamente denunciados.

Já em 2005 iniciou a primeira tentativa de desestabilizar o governo de Lula, com as denúncias e depois o julgamento do chamado “Mensalão”. O objetivo era atingir o então presidente Lula. Sem provas concretas o grande artífice daquele julgamento, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa, buscou na Alemanha a teoria do “Domínio do Fato”. Com esse tipo de investigação, o STF conseguiu incriminar vários políticos, inclusive José Dirceu, então Ministro Chefe da Casa Civil. O ex-presidente Lula não foi alcançado pelo famigerado “Domínio do Fato”.

Teriam que partir para outra metodologia para acabar com o Governo Lula – a deposição. Primeiro fizeram um teste na Nicarágua, em 2009, com a deposição do então presidente Manuel Zelaya foi eleito presidente de Honduras em 2005. O ato recebeu protesto em todo o mundo, inclusive na ONU. O motivo que arrumaram para a deposição de Zelaya não justificava nenhum tipo de violência, mas acabou sendo concretizado.

No Brasil, o governo do ex-presidente Lula caminha para o seu fim. A expectativa era de que o seu sucessor pudesse sair das oposições e José Serra, do PSDB, tinha tudo para vencer o candidato indicado por Lula. O PT indicou a então ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff. Parecia que o tucano venceria com certa facilidade. Mais uma vez o PT venceu e elegeu Dilma Rousseff, que deu continuidade ao programa de Governo de Lula.

O truste internacional do petróleo teria que buscar uma nova saída para substituir o comando do governo brasileiro. Com vistas a um novo método para destituir o governo brasileiro, fizeram um teste no Paraguai, em 2012, com a deposição sumária do então presidente Fernando Lugo, através de um golpe legislativo, com um impeachment fraudulento. A deposição do presidente Constitucional demorou apenas 24 horas. Afastado o presidente, foi empossado o seu vice, Frederico Franco. O novo método deu certo e para fazer o mesmo no Brasil, precisava de um motivo, bem como de um fato que pudesse reduzir drasticamente a popularidade de Dilma Rousseff.

Em 2013, aproveitaram de um movimento estudantil em São Paulo para disseminarem os protestos por várias cidades. Tudo começou por um aumento nos preços das passagens do transporte coletivo promovido pelo governo tucano de São Paulo, que poderia ter tomado tal medida em conluio com os idealizadores da conspiração.

Eles queriam que os protestos alastrassem por todo o Brasil, com a finalidade de minar a popularidade de Dilma. Foi ai que surgiram um fato inesperado no Rio de Janeiro e em São Paulo. O chamado “Black bloc”, uma organização anárquica que começou a depredar tudo, principalmente sedes de empresas multinacionais e agências bancárias. Tiveram que recuar enquanto a presidente Dilma Rousseff agiu rapidamente, colocando tudo nos devidos lugares, inclusive criando o programa “Mais Médicos” para atender uma das reivindicações da população. (Continua em outro post em breve)