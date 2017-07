PM apreende quase meia tonelada de maconha em Porangatu

Operação policial realizada pelo Comando de Operações de Divisas (COD) e o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) em Porangatu apreendeu quase meia tonelada de maconha. De acordo com a PM, a descoberta da droga se deu após o condutor de um veículo, com placa de Brasília (DF), se recusar a parar após receber sinal de parada dos policiais. Ao sair em alta velocidade por uma estrada vicinal da cidade, acabou perdendo o controle da direção em uma curva próximo à BR-153. Na ocasião, o motorista bateu contra um barrando e conseguiu fugir a pé por uma mata da região. Ele ainda não foi localizado. Equipes ainda fazem os trabalhos de busca pela região para identificar o homem foragido. A PM informou que o entorpecente estava dividido em tabletes no porta-malas do veículo, onde também foram encontrados documentos falsos utilizados pelo suspeito.