PM lança Operação Fecha Goiás e põe 2 mil policiais nas ruas para combate à criminalidade

Por Rui Reis

Serão realizados bloqueios em pontos estratégicos e abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita. Foco é redução de crimes contra a vida, o patrimônio e o tráfico de drogas. São 600 viaturas, e todas as forças especiais da corporação estão envolvidas nas atividades

A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (09/02) a Operação Fecha Goiás. Mais de 2 mil policiais e 600 viaturas estão envolvidos na atividade. Um dos principais objetivos é intensificar a atuação preventiva e ostensiva. Centenas de bloqueios foram montados em pontos estratégicos de todo o estado, com abordagens a veículos e pessoas em atitude suspeita.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Divino Alves, as ações terão como foco o combate aos crimes contra a vida, o patrimônio e o tráfico de drogas. “Queremos reduzir ainda mais os índices de criminalidade. Nosso efetivo está totalmente empenhado em tirar criminosos das ruas e evitar que novos delitos sejam cometidos”, afirma.

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Edson Costa, pediu todo empenho à corporação para que o estado mantenha o ritmo forte de queda em todos os indicadores de violência.

“Estamos trabalhando de forma ainda mais ostensiva para preservar vidas e garantir, cada vez mais, sensação de segurança à população”, explica Divino Alves.

Para a operação, o efetivo da PM foi dividido em períodos planejados pelo comando-geral, obedecendo ao georreferenciamento da Gerência do Observatório de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

Todas as forças especiais da Polícia Militar participam da operação, a exemplo do Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer), Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), Batalhão de Polícia Militar de Choque (BPM Choque), Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMAmb), Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Cavalaria.

Queda

No relatório de ocorrências do mês de janeiro deste ano, todos os 12 indicadores de criminalidade monitorados apresentaram queda em Goiás, fato que não era registrado desde 2011, quando a metodologia de acompanhamento foi instituída. No estado, homicídios regrediram 21,2% e, na capital, o declínio foi de 50%.

Estupros no estado caíram 29,6%. As tentativas de homicídios baixaram em 33,3%, ao passo que os latrocínios despencaram 52,9%. De acordo com os dados, houve queda, ainda, em todas as modalidades de furtos e roubos.

Roubos de veículos caíram 39,3%, roubos em comércios (-40,3%), roubos em residências (-41,7%) e roubos a transeuntes (-23,6%). Os furtos de veículos diminuíram 32%, e os furtos em comércios (-20,3%). Furtos em residências e a transeuntes retrocederam 2% e 19,8%, respectivamente.

FOTOS: JOTA EURÍPEDES