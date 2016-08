PM prende acusado de matar bebês gêmeos em São Miguel do Araguaia

Antônio Ribeiro Matos foi encontrado após monitoramento da PM na fazenda onde trabalhava, admitiu o crime e afirmou que está arrependido. Além das mortes das crianças, de 11 meses, ele será responsabilizado por ter esfaqueado a ex-namorada

A Polícia Militar de Goiás prendeu na manhã de quarta-feira (10/08) o vaqueiro Antônio Ribeiro Matos, de 26 anos, na zona rural de São Miguel do Araguaia. Ele é suspeito de espancar até a morte dois bebês gêmeos, de 11 meses, e esfaquear a mãe, sua ex-namorada, Taís Araújo de Oliveira Paula, de 23.

O acusado foi encontrado após monitoramento da PM na fazenda onde ele trabalhava. Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) observavam o local desde a última segunda-feira (08), data em que o vaqueiro cometeu os crimes. De acordo com o capitão Luiz Afonso, que acompanhou a diligência, o estado de saúde de Antônio indica que ele não teria recebido auxílio, fato comprovado pela aparência debilitada do preso.

Após a prisão, o suspeito passou pelo hospital municipal de São Miguel do Araguaia para realização de exame de corpo de delito e foi encaminhado à delegacia de Porangatu, onde será autuado pelo duplo homicídio dos gêmeos e também agressão contra a ex-namorada, mãe das crianças. Durante a permanência do detido no hospital houve manifestação de moradores que acompanharam o caso nas ruas próximas.

O capitão informou, ainda, que o caso será conduzido na cidade vizinha em virtude da grande comoção que o duplo assassinato causou na população do município. “Para a segurança do preso”, acrescentou o capitão, ao confessar que “o crime chocou o Estado, teve repercussão nacional e causou revolta em muitas pessoas”.

“Não queria matar as crianças”

Durante a apresentação, Antônio Ribeiro Matos admitiu o crime e afirmou que está arrependido. “Sei de tudo que fiz, que fui errado, e vou pagar”, disse. Já a mãe dos gêmeos, Taís Araújo de Oliveira Paula, afirmou que espera que o acusado pague pelos crimes.

O acusado relatou à PMGO que não tinha a intenção de matar as crianças. “Não lembro direito do que aconteceu. Era muita fúria. Eu só queria matá-la”, disse ao informar que a motivação seria a recusa da família e também de Taís em assumir um relacionamento sério. “Eles não me aceitavam pelo fato de eu ser vaqueiro”, confidenciou.

A jovem, ao confirmar que a família não concordava com o relacionamento, relatou que Antônio invadiu a casa onde ela morava com os filhos e, imediatamente começou a agredir um dos gêmeos. “Quando fui socorrer meu filho ele já puxou meu cabelo e passou a faca (no pescoço)”.

Taís relatou ainda que, quando tentou socorrer um dos filhos, Antônio começou a agredir a outra criança. “No momento em que ele jogava meu filho no chão, eu corri para socorrê-lo. Foi então ele me deu uma facada nas costas”, afirmou. Os bebês chegaram a receber atendimentos médicos, mas não sobreviveram. (Fonte: SSP-GO)