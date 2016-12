PM recupera carga de bebidas avaliada em R$ 86 mil, em Anápolis

Por Rui Reis

Caminhão carregado com cachaça foi encontrado em uma chácara. Cinco pessoas foram presas, entre elas os proprietários de distribuidoras de bebidas e de um supermercado

A Polícia Militar recuperou na tarde de domingo (11/12) uma carga de bebidas roubada avaliada em cerca de R$ 86 mil. Os produtos estavam em uma chácara no distrito de Interlândia, em Anápolis. Cinco pessoas foram presas em flagrante, entre elas, dois sócios de distribuidoras de bebidas e de um supermercado do município.

De acordo com a PM, as equipes chegaram até a carga após denúncia anônima. No local foram encontrados um caminhão F-350, várias caixas da Cachaça 51 e três suspeitos. Os acusados de 20, 22 e 28 anos confessaram que foram contratados no dia anterior para fazer o transporte da carga.

Diante dos relatos dos acusados, a polícia chegou até Adalton Fernandes de Araújo, de 39 anos, e Wender Ferreira Ramos, 38, suspeitos de serem os receptadores das bebidas e também proprietários de distribuidoras de bebidas e um supermercado em Anápolis.

“Eles já são conhecidos por fazerem parte de uma quadrilha de roubos de cargas. Além de planejarem todo o roubo, furto e até o local onde a carga seria colocada”, explicou major Câmara, comandante do 28º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela prisão. O comandante acrescentou que os produtos eram revendidos nas lojas dos suspeitos.

A Polícia informou, ainda, que o proprietário da carga já havia registrado a ocorrência de roubo e que o destino dos produtos seria o estado do Pará. Todos os suspeitos e a carga foram levados para Central de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão. A polícia ainda trabalha para encontrar os autores do roubo. (Fonte: SSP-GO)

FOTOS: POLÍCIA MILITAR