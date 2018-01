Polícia apreende notas falsas que seriam inseridas no comércio em Morrinhos

A Polícia Civil de Morrinhos apreendeu, nesta terça-feira (23), notas falsas no valor de 100 reais que seriam inseridas no mercado local.

As investigações começaram no último final de semana, após alguns comerciantes locais notificarem que foram vítimas de golpes, onde receberam notas falsas em seus respectivos comércios. Os policiais civis conseguiram encontrar um homem o qual estava guardando sete notas falsas no valor de cem reais.

As notas falas foram apreendidas e encaminhas para perícia para que seja possível efetuar o indiciamento do suspeito. Após a conclusão de diligências complementares, o indivíduo poderá ser indiciado pela prática do crime de estelionato, cuja pena pode atingir cinco anos de reclusão.

O delegado Fabiano Jacomelis pede para que as vítimas de recentes golpes, envolvendo notas falsas, compareçam à delegacia e denunciem e, se possível, levando a nota falsa recebida. (Fonte: Polícia Civil)