Polícia apresenta ladrão que roubou carro de vítima que tentou socorrê-lo após acidente

A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) apresentou o preso Gaspar Oliveira Cardoso (foto). Auxiliado por comparsas, ele foi responsável por quatro roubos de veículos em sequência, ocorridos em novembro de 2016. A captura se deu na quinta-feira (16).

No dia 15 de novembro do ano passado, Gaspar e comparsas fizeram pelo menos quatro vítimas em Goiânia. Tudo começou quando Gaspar, na posse de um veículo I-30 prata roubado em Bela Vista no dia 13 de novembro de 2016, envolveu-se em um acidente. Quando um indivíduo tentou lhe prestar socorro, Gaspar roubou-lhe o veículo Strada branco.

De posse desse automotor, Gaspar fugiu em direção a Goiânia, sendo que, durante esse trajeto, ele e os comparsas tomaram de assalto um outro automóvel, Gol Cinza, abandonando o Fiat Strada no leito da via.

No Gol, os criminosos resolveram tomar outro automotor de assalto, dessa vez um Honda Civic de cor branca. Nesse último roubo, os criminosos efetuaram disparos para intimidar as vítimas. Ao tomar posse desse novo carro, os autores abandonaram o Gol no local. O Honda Civic, por sua vez, foi abandonado na cidade de Piracanjuba.

Na posse de todas essas informações, a Polícia Civil conseguiu fazer o liame entre todas essas infrações penais. Muitas das vítimas reconheceram Gaspar como sendo o autor dos referidos crimes contra o patrimônio. A investigação foi um trabalho conjunto das equipes coordenadas pelos delegados Gustavo Rigo e Davi Freire. (Fonte: Polícia Civil)