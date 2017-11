Polícia Civil apresenta suspeito de matar mulher e abandonar o corpo na Br-060

A Delegacia de Investigações Criminais (DIH) apresentou, nessa quarta-feira (29), Sinvaldo de Oliveira, responsável pelo homicídio de Jaqueline Maria de Oliveira, crime ocorrido em 14 de maio de 2017.

De acordo com a investigação coordenada pelo delegado Thiago Martimino, Sinvaldo e a vítima se conheciam e moravam no mesmo setor, Buena Vista 4. Conforme perícias, o autor e vitima se desentenderam no interior da residência do autor, após manterem relações sexuais e Sinvaldo esganou a vítima, que morreu no local.

A vítima foi encontrada sem vida, às margens da BR-060, com sinais de esganadura e seminua. Após o crime, Sinvaldo colocou o corpo da vítima no porta-malas de seu veículo e seguiu até a BR-060, onde abandonou o corpo, já na madrugada. No dia seguinte fugiu para Bahia, estado onde foi preso após ter mandado de prisão decretado.

Durante a apresentação do autor do crime, Sinvaldo confessou o crime, disse que estava embriagado no momento da ação e que ele e vítima se desentenderam, afirmando ainda que não houve estupro. (Fonte: Polícia Civil)