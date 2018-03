Polícia Civil de Anápolis inicia calendário 2018 do Programa Escola sem Drogas

A Polícia Civil de Anápolis retomou as palestras do Programa Escola sem Drogas em escolas e estabelecimentos da Cidade. Nesta quinta (1º) e sexta-feira (02) os agentes Tarciana Albuquerque, da 5ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) e Divino Inácio, da 6ª DDP, ministraram palestras sobre prevenção ao uso de drogas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Professor Elias Chadud, no Jardim Bandeirantes.

Esse trabalho se estenderá na escola nas próximas semanas com o objetivo de atingir todas as turmas de todos os turnos. De acordo com os agentes, essas foram as primeiras palestras do Programa neste ano na cidade.

O Programa Escola sem Drogas da Polícia Civil desenvolve esse trabalho desde 1992 na prevenção primária contra o uso de drogas e é destinado ao público com faixa etária a partir dos 12 anos de idade, alcançando inclusive idosos. A intenção é informar as pessoas sobre os cuidados necessários para não se envolverem com as drogas e fortalecer os valores humanos que funcionam como fatores de proteção.