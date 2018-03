Polícia Civil de Catalão realiza diligência em fazenda arrendada por “piloto do vôo da morte”

A Polícia Civil de Catalão cumpriu mandado de busca domiciliar em uma propriedade rural situada na região conhecida como Rio do Peixe na manhã de quinta-feira (1º) em Catalão. De acordo com as investigações, a propriedade teria sido arrendada por Felipe Ramos Morais, que ficou nacionalmente famoso por ter supostamente pilotado o helicóptero que levou dois lideres de uma organização criminosa de São Paulo para uma emboscada arquitetada em Fortaleza, onde os dois foram assassinados.

Em virtude desse fato, a Justiça do Estado do Ceará expediu mandado de prisão contra contra o piloto. Na diligência realizada pelos investigadores em Catalão, foram aprendidos alguns documentos que comprovam o vínculo do piloto com a fazenda arrendada no município goiano. A PCGO instaurará inquérito policial para apurar eventuais atividades ilícitas praticadas pelo investigado em Goiás.Publicado em 02/03/2018