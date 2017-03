Polícia Civil de Ceres prende homem que matou namorada e sogra

Policiais civis de Ceres, coordenados pelo delegado Matheus Costa Melo, desencadearam, na semana de comemoração do Dia da Mulher, a “Operação Aequitas”, cujo objetivo era localizar e prender Pedro Lourenço Delfino de Borba, autor de três homicídios ocorridos nas cidades de São Patrício e Ceres nos anos 2010 e 2012, em que figuraram como vítimas, respectivamente, Joel Vinício Moreira da Silva, a então namorada, Renata Santos de Faria, e a sogra, Veralúcia Dos Santos Faria.

Segundo o delegado, Pedro Lourenço foi localizado e preso na cidade de Redenção, no Pará, para onde fugiu após matar a namorada e a sogra, de forma covarde, em setembro de 2012. Desde então, tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Após a conclusão dos inquéritos, a Polícia Civil focou o trabalho de inteligência no intuito de localizar e prender o autor.

Após levantamento feito por investigadores da Polícia Civil de Ceres, equipes deslocaram-se até o norte do país, onde permaneceram por três dias até que fosse concretizada a prisão do foragido. Na ocasião da captura, foram apreendidos diversos documentos falsos, uma espingarda, calibre.28 e munições. A prisão de Pedro ocorreu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. (Fonte: Polícia Civil)