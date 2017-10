Polícia Civil de Ceres prende investigado por tentativa de estupro

Policiais civis de Ceres, coordenados pelo delegado Matheus Costa Melo, prenderam preventivamente, no dia 2 de outubro, Marcos Antônio da Silva, já denunciado pelo Ministério Público pela prática de tentativa de estupro, em que figura como vítima L.F.C.

De acordo com as investigações, o autor abordou a vítima e, mediante violência e grave ameaça, tentou colocá – lá no interior de seu veículo. A vítima, no entanto, conseguiu desvencilhar – se e, aos prantos, procurou por socorro.

Marcos já foi condenado na Comarca de Ceres pela prática de estupro consumado, ocorrido no ano de 2016, praticado em circunstâncias semelhantes às do crime tentado, contudo respondia ao processo em liberdade.(Fonte: Polícia Civil)