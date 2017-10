Polícia Civil de Goianésia prende casal suspeito de tentativa de latrocínio

A Polícia Civil de Goianésia prendeu, no dia 5 de outubro, no Distrito de Souzalândia, em Barro Alto, o casal Victor Ferreira Rosa, de 20 anos, e Tatiele Abadia Pereira Silva, de 18 anos, suspeito de tentar matar uma vítima de roubo, durante assalto ocorrido em Vila Propício, no dia anterior.

De acordo com o delegado regional, Marco Antônio Maia, os suspeitos foram abordados quando entravam numa residência, levando consigo alguns pertences da vítima. Na ocasião, Tatiele apresentou uma ferida recente provocada por arma branca, a qual, descobriu-se depois, foi provocada pelo próprio companheiro, no momento em que o mesmo esfaqueava a vítima do roubo.

Após receber voz de prisão, o casal reagiu com violência contra os policias e tentou fuga, mas foi contido pela equipe. Na sequência, os suspeitos informaram que haviam jogado a carteira e as facas em uma mata, além de apontar o local onde o carro havia sido escondido, o qual foi encontrado em uma mata, a cerca de 4 km de Souzalândia. A polícia informou que o casal já estava tentando vender o veículo.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Goianésia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio tentado e resistência. Segundo o delegado, Victor, quando menor, praticou duas tentativas de homicídio, uma no município de Goianésia e outra em Luziânia, e é foragido do Centro de Internações de Menores de Luziânia.(Fonte: Polícia Civil)