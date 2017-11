Polícia Civil de Luziânia prende suspeito de estuprar a própria filha de sete anos

A Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais e de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depai/DPCA) de Luziânia cumpriu mandado de prisão temporária expedido em desfavor de F.C.S.T. na terça-feira (28). Ele é investigado por estupro de vulnerável. De acordo com o que foi apurado, os abusos sexuais eram realizados contra a própria filha do suposto autor há um ano, quando a criança contava sete anos de idade.

Os fatos foram comunicados à especializada no dia 10 de novembro deste ano. Face a gravidade da situação exposta, houve celeridade nas investigações, as quais culminaram com a decretação da prisão do suspeito no dia 24. Participaram das diligências os policiais civis Gonzaga, Cecília, Renato, Heráclito, Emília e Vanessa. (Fonte: Polícia Civil)