Polícia Civil de Luziânia recupera carreta roubada e evita prejuízo de R$ 400 mil

Grupo especializado efetuou perseguição a autores de roubo a veículo destinado a transporte de combustíveis ao longo da BR-040

O Grupo Especial de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio (Gepatri) de Luziânia recuperou, na terça-feira (29), uma carreta com carga de combustível que tinha sido roubada no interior de Goiás. Após investigação, os policiais civis lotados nesta especializada descobriram que o veículo com a carga roubada estaria se deslocando pela BR-040. Na ocasião, iniciou-se uma perseguição. Os autores abandonaram o veículo às margens da rodovia e empreenderam fuga.

O veículo será devolvido aos proprietários. A ação policial evitou um prejuízo de cerca de R$ 400 mil aos empresários. As investigações prosseguem com o intuito de efetuar a prisão dos autores , bem como para tentar descobrir se eles integram uma organização criminosa especializada em delitos dessa natureza.

Participaram das diligências os agentes Gladstone e Gilberto, com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar sob a coordenação do titular do Gepatri de Luziânia, delegado Daniel Marcelino. (Fonte: Polícia Civil)