Polícia Civil de Morrinhos prende grupo que vendia drogas a mando de detento

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Morrinhos prenderam em flagrante, no dia 26 de outubro, Marcela Pereira da Silva, de 19 anos; Luan da Silva Dias, de 26 anos; e Walliton Borges Pereira, de 29 anos; no momento em que eles praticavam tráfico de drogas, supostamente, a mando do detento Thiago Alves da Silva Dias, de 26 anos, companheiro de Marcela, que cumpre pena na unidade prisional local.

Segundo o delegado Fabiano Henrique Jacomelis, Marcela foi presa em flagrante após denúncia anônima, no momento em que recebia uma sacola com 790 gramas de crack, entregue por Luan e Walliton, os quais também receberam voz de prisão. Após ser flagrada, Marcela confirmou que havia recebido ligação de Thiago, orientando-a para que buscasse o entorpecente.

Diante dos fatos, com o indicativo de que Thiago, com passagens pelo crime de roubo e preso em agosto por tráfico de drogas, estaria sendo o controlador das ações de traficância de sua companheira, foi determinada sua prisão em flagrante, a qual foi efetuada na prisão. Após a autuação em flagrante, todos foram encaminhados para Unidade Prisional de Morrinhos.(Fonte: Polícia Civil)