Polícia Civil de Padre Bernardo prende investigado por homicídio de sargento da PM

Lucas Oliveira dos Santos

A polícia civil de Padre Bernardo esclareceu as circunstâncias do assassinato do sargento da policial militar, Sr° Luiz Carlos de Oliveira, fato ocorrido no dia 6 de janeiro deste ano no distrito de Taboquinha, município de Padre Bernardo. Segundo apurado, o investigado Lucas Oliveira dos Santos, no intuito de roubar a caminhonete da vítima, adentrou sua residência e após a vítima ter reagido ao assalto, efetuou alguns disparos contra a mesma, causando sua morte imediata.

Lucas ainda se aproximou da vítima para conferir se realmente estava morta. Nesse ato, roubou a arma do policial militar e se evadiu em seguida. Após revelação da identidade de Lucas e a descoberta de sua fuga para o Mato Grosso, policiais civis lotados em Padre Bernardo percorreram aproximadamente 3,3 mil km e conseguiram efetuar a prisão de Lucas. Capturado, o investigado confessou em detalhes os fatos criminosos.

O delegado titular da Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Padre Bernardo, Vinícius Máximo, destaca a ação dos agentes Lindomar, Evando e Fernando para o esclarecimento do crime. Na oportunidade, também registra a parceria do delegado titular da 17ª Delegacia REgional de Polícia civil (DRPC), Fernando Augusto da Gama, e do comandante do 2º CPRO da Polícia Militar do Distrito Federal, capitão Soares Bezerra, bem como o apoio do Ministério Público e Judiciário locais.(Fonte: Polícia Civil)