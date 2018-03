Polícia Civil de Pirenópolis realiza operação para combater esquema de pedofilia mantido por organização criminosa

Duas pessoas foram presas no âmbito de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pirenópolis na terça-feira (06), cujo objetivo foi o combate à pedofilia na cidade. Estão detidos temporariamente A.S.S., pai da menor A.L.S.S., que tinha ciência dos abusos cometidos contra a própria filha e outras crianças. Também presa temporariamente R.V.R., namorada de P.R.C.P., que tinha o papel de aliciar as menores para apresentá-las a este.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Carla de Bem, após a prisão de P.R.C.P., no início de janeiro deste ano, pelo crime de estupro da menor A.L.S.S., que tem apenas nove anos de idade, a equipe da Polícia Civil de Pirenópolis descobriu um esquema de pedofilia na cidade voltado para a produção de fotografias e vídeos pornográficos com crianças. Segundo as investigações, as fotos e vídeos eram produzidos pelos comparsas investigados, havendo indícios de que os mesmos eram comercializados. (Fonte: Polícia Civil)