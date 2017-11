Polícia Civil de Santa Cruz elucida latrocínio em menos de 24 horas

Ford Fiesta da vítima foi incendiado

A Polícia Civil de Santa Cruz de Goiás, com apoio de policiais militares do 11º BPM, elucidou um latrocínio ocorrido em Palmelo no dia 08 de novembro em menos de 24 horas. As diligências se iniciaram logo após a descoberta do corpo da vítima, Sebastião Carvalho, 82 anos. Ele estava amordaçado e com as mãos e pés amarrados em sua residência. Equipes da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Eduardo Eustáquio Miranda, e da Polícia Militar se dirigiram ao local.

Constatou-se que a vítima residia só; Não havia sinais de arrombamento na casa. Um veículo Ford Fiesta, cor vermelha ano 2001, uma TV 39 polegadas e uma espingarda de chumbo foram subtraídos. A partir da análise de imagens de circuitos internos nos estabelecimentos comerciais da cidade, foi possível identificar a possível participação de indivíduos em um automóvel Volkswagen Gol branco.

Na manhã do dia seguinte, o Ford Fiesta subtraído foi encontrado em chamas. Os policiais civis localizarem dois suspeitos, que já estavam fugindo da cidade. Lucas Melo dos Santos, 22 anos, e dois adolescentes foram qualificados como coautores do latrocínio. Os infratores foram apreendidos e confessaram suas participações nos crimes de incêndio do veículo e venda da TV e espingarda subtraídos. O Poder Judiciário decretou a internação provisória dos jovens.

Durante a lavratura do procedimento, Luiz Ricardo, mais conhecido como “Pipinha”, se apresentou na Delegacia de Polícia, com advogado, e fez a exibição da TV e espingarda, adquiridos na noite de 08.11 na cidade de Pires do Rio, dos adolescentes, o qual será oportunamente indiciado no art. 180, CP. Foi representada pela prisão do maior coautor do crime, ainda foragido, e os adolescentes estão internados à disposição da Justiça. (Fonte: Polícia Civil)