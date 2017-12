Polícia Civil de Valparaíso prende quadrilha que vendia celulares feitos de gesso

O Grupo A do plantão da 2ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Valparaíso prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (12) C.E.D. e L.F.C.V. Elas foram presas após terem sido surpreendidas enganando compradores ao venderem capas de celulares preenchidas com gesso como se fossem celulares.

A prática criminosa consistia em mostrar o aparelho verdadeiro, dentro de um saco, com anúncio de preço acessível. Após concretizada a venda, os criminosos trocavam o saco apresentado por outro no qual estava contida a peça de gesso. Os criminosos empreendiam fuga antes de as vítimas se darem conta da fraude. Eles foram autuados por estelionato. Participaram da ação o escrivão Leandro Clézio e o agente Wesley Taveira. (Fonte: polícia Civil)