Polícia Civil desarticula quadrilha interestadual de assalto a banco

A Polícia Civil, por intermédio do Grupo Antirroubo a Bancos GAB, desarticulou uma quadrilha interestadual especializada a ataques a instituições financeiras. Causando um prejuízo que supera R$ 1 milhão, os autuados teriam praticamos ataques a bancos nos estados Goiás, Paraíba, Mato Grosso e Distrito Federal.

A operação, denominada Phantom, foi desencadeada na última sexta feira (2) e culminou com o cumprimento de três mandados de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Em Campinas (SP), os polícias prenderam Adair Silvino de Moraes (35) e Thiago de Moura (30), quando desembarcaram no aeroporto, logo após terem praticado outro furto a uma agência bancária na cidade de João Pessoa (PB). Com os dois foram apreendidos R$ 52 mil.

Horas depois, as equipes do GAB cumpriram outro mandado de prisão, desta vez na cidade de Joinville (SC), tendo como alvo Rogerio Silvino de Moraes (29). Na casa dos alvos foram apreendidas uma furadeira eletromagnética e diversos outros objetos destinados ao arrombamento de caixas eletrônicos.

Além dos três, foram presas temporariamente, interrogadas e postas em liberdade, Juliana Venâncio de Moraes e Alessandra Moura. Os presos responderam pelos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Vale consignar que Adair e Thiago já foram presos pelo GAB no ano de 2015, logo após terem furtado uma agência bancária em Goiânia. (Polícia Civil).